Путин и Асад в каждом кабинете: сирийские военные не забывают о роли России в борьбе с террористами

Алеппо, 23 января. Сирийские военные, ведущие борьбу с террористическими формированиями, не забывают о вкладе российской стороны в победу над «Исламским государством»1.

Источники в Сирии сообщили, что главой управления военной безопасности Алеппо был назначен бригадный генерал Мазен Хаваш аль-Кан. Соответствующее фото из рабочего кабинета аль-Кана было опубликовано в Сети.

Пользователи социальных сетей сразу отметили, что над столом военачальника помещен портрет главы Сирийской арабской республики Башара Асада, а на столе бригадного генерала стоит кружка с изображением российского президента Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что во время подготовки к военной операции по зачистке провинции Идлиб от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) элитная бригада САА «Силы Тигра» проверяла оружие и экипировку под портретами Путина и Асада.

Сейчас подразделение Сухейля аль-Хасана ведет наступление на позиции исламистов в Идлибе при поддержке ВКС РФ, которые внесли основной вклад в победу над «Исламским государством» (запрещенное в России террористическое формирование) в провинции Дейр-эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.