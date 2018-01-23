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Украина
Волкер обсудил ситуацию в Донбассе с главой Генштаба ВСУ
Новороссия
Донбасс сегодня: новые жертвы в ДНР, эпидемия в ВСУ, сказки Тымчука
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    Донбасс сегодня: новые жертвы в ДНР, эпидемия в ВСУ, сказки Тымчука

    18:33  23 Января 2018
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    Донбасс сегодня: новые жертвы в ДНР, эпидемия в ВСУ, сказки Тымчука

    Донбасс, 23 января. Новый обстрел Докучаевска закончился ранением пяти мирных жителей. Волна дезертирства и эпидемий в украинской армии. Дмитрий Тымчук «доказал» поставки российской техники в Донбасс. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Оперативная обстановка

    Украинские военнослужащие нанесли мощный удар по городу Докучаевск (Донецкая народная республика — прим. ред.). Армия Киева обстреляла населенный пункт из 120-мм минометов и штатного вооружения боевых машин пехоты (БМП-2). Кроме того, активно применялись гранатометы и крупнокалиберное вооружение. В результате атаки было повреждено около десяти домов, ранения получили пять местных жителей. Удары наносились бойцами 93 и 28 механизированных бригад ВСУ.

    Армия Киева ведет обстрел территории Донбасса

    Помимо этого, еще пять населенных пунктов республики подвергались обстрелам. На Горловском и Донецком направлении позиции вооруженных сил республики были обстреляны 120-мм и 82-мм минометами, пушками БМП и бронетранспортеров. Аналогичным вооружением украинские военные обстреляли западные позиции Народной милиции ЛНР у поселка Калиново.

    ВСУ страдают от эпидемий

    Украинские волонтерские организации бьют тревогу — в передовых подразделениях украинской армии началась эпидемия кори. Более того, военнослужащие 80 десантно-штурмовой бригады страдают от открытой формы туберкулеза.

    ВСУ

    О критичности ситуации в оперативно-тактической группировке «Луганск» свидетельствует и срочная инспекция из медицинского управления Генштаба ВСУ совместно с украинским парламентарием Олегом Тищенко, которая прибыла для изучения вопроса массовой заболеваемости солдат.

    Новые «поставки российского оружия»

    Украинские журналисты продолжают удивлять. Так, сотрудники ряда киевских СМИ опубликовали материал «Оккупанты перебросили из РФ на Донбасс инженерную технику для своих саперов (фото)».

    Донбасс сегодня: новые жертвы в ДНР, эпидемия в ВСУ, сказки Тымчука

    Источником информации стал небезызвестный народный депутат Украины Дмитрий Тымчук, который является куратором медиа-ресурса «Информационное сопротивление». Со своей страницы в социальной сети народный депутат рассказывает о переброске инженерно-разведывательных машин (ИРМ) и инженерных машин разграждения (ИМР) в Донбасс. Техника якобы завозится с территории России.

    Донбасс сегодня: новые жертвы в ДНР, эпидемия в ВСУ, сказки Тымчука

    По сложившейся традиции Тымчук не предоставляет никаких доказательств своим словам, кроме «оперативных данных». Хотя, судя по «осведомленности», все тропы заброски ему давно известны. Дополняют картину украинские СМИ, которые в погоне за «изюминкой» публикуют фото указанной техники, явно с намеком на то, что именно эти машины были доставлены в Донбасс. Но проверку в поисковых системах «доказательства» сетевых изданий не прошли. Оказывается, данные заставочные иллюстрации взяты со сторонних источников — российских информационных сайтов.

    Автор: Николай Романенко
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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