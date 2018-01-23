Киеву видится Троянский конь в любом предложении Кремля. Колонка Олега Денежки

Россия предложила Украине забрать ее военное имущество, уже четвертый год ржавеющее в Крыму. Киев наотрез отказался, при этом сопроводив свой отказ обвинениями в адрес России. Дескать, этим российское правительство хочет унизить Украину в глазах мирового сообщества. О чем ясно и недвусмысленно заявил 23 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Испуганные своим неудачами в отношениях с Россией, украинские политики теперь дуют даже на холодную воду.

Итак, история вопроса. На встрече с руководителями крупнейших российских информагентств наш президент Владимир Владимирович Путин предложил «украинским партерам» забрать остатки своего военного имущества, которое вот уже почти 4 года гниет в Крыму И не просто гниет, а обходится российскому военному бюджету в немалую копеечку. Вещи чужие, за ними надо следить, они занимают ангары, склады, аэродромные площади и причальные стенки.

Почти как в комедии, кстати, одной из первых звуковых кинолент в СССР, фильме Григория Александрова с Любовью Орловой в главной роли «Волга, Волга». Перефразируя: «Россия Украине предложила пароход, с носу пар, колеса сзади и ужасно тихий ход». Именно так, с двумя лишь нюансами, все и происходит. Первый: пароход-то, собственно, украинский, но именно поэтому «ужасно тихий ход», вплоть до нуля чего угодно в час. Не на ходу, то есть.

Второй нюанс заключается в том, что Киев тут же стал в гордую позицию обиженного до крайности ребенка и отказался от неожиданного подарка от России. Как заявил 23 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин журналистам, Киев не будет забирать свою военную технику из Крыма, как бы их не упрашивали телеграммами из Москвы. Не будет, и точка.

«Вы все прекрасно понимаете этот трюк России — показать, что у нас относительно оккупированного Крыма идет какой-то диалог. У нас нет никакого диалога по любым вопросам, касающимся статуса Крыма, и мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу политическую или юридическую позицию», — гордо произнес Климкин.

А ведь речь идет не о самоварах или ведрах. О внушительном арсенале. В Крыму от Украины остались 17 кораблей и судов обеспечения: корабль управления «Славутич», большой десантный корабль «Константин Ольшанский», подводная лодка «Запорожье», тральщики «Чернигов» и «Черкассы», корветы «Тернополь», «Хмельницк» и «Приднепровье». Все они стоят на приколе с середины 90-х, и большинство из них уже к началу 2000-х были не на ходу.

Из авиации остались семь истребителей МиГ-29, два истребителя МиГ-29УБ и три учебно-боевых самолета Л-39М1. Не летают они с конца 90-х и летать вряд ли вообще будут. Есть еще около двух десятков БМП, БТР и танков Т-64. И это не считая запчастей и другого военного имущества.

Да, в военном плане, как боевые единицы, весь этот «гарем» мало чего стоит. Однако как источник запчастей это весьма ценное имущество. Не говоря уже о внушительном количестве тысяч тонн первоклассного металлолома. Напомню, буквально накануне, 22 января, министр иностранных дел Павел Климкин предложил разобрать «Арку дружбы народов» в Киеве на металлолом. Ну если уж есть такая нужда, то вот вам и металлолом.

В России в ответ на многочисленные заявления украинских политиков, мол, «заберем только вместе с Крымом» и, в частности, на заявление Климкина, отреагировали спокойно. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил журналистам, что «Россия свою позицию обозначила, принять ее или принять — это дело украинской стороны». А заявление Климкина, по словам зампреда, — это просто пиар.

«Заявление Климкина означает только одно: они упорствуют в непризнании реалий — того, что Крым вернулся в состав России, плотно интегрирован в российское пространство, и это, без всяких сомнений, часть Российской Федерации, поэтому какие-то попытки поставить это под сомнение не имеют никакого смысла. Я думаю, что не имеет особого значения, заберет Украина технику или не заберет, но то, что они хотят сделать из этого некий сиюминутный пиар — факт налицо», — полагает Новиков.

Такого же мнения придерживается и член комитета Совета Федерации по международным делам от республики Крым Сергей Цеков. По его словам, Киев до сих пор настроен «рвать связи» с Россией, но технику украинцы рано или поздно заберут. Не при этом правительстве, так при следующем.

«Я замечу, что не одно заявление сделали по поводу этого предложения политики Украины. Премьер Гройсман заявлял, что Украина готова принять технику только вместе с Крымом, теперь вот глава украинского МИД Павел Климкин включился. Я считаю, что в любом случае технику они заберут. Заберут не сегодня, так завтра. Рано или поздно отношения России и Украины будут улучшаться, может, не при нынешнем руководстве, но при следующих — однозначно», — заявил Цеков.

Надо сказать, что дело вообще не в брошенной Украиной военной технике, находящейся в Крыму. Просто киевский режим, несмотря на то, что пытается сохранять высокомерное выражение лица, бравурный и агрессивный по отношению к России тон своих заявлений и гордую позу, с каждым днем все больше теряет уверенность в своих перспективах.

Киев растерян и не знает, что ему делать. Проблемы растут со скоростью бамбука в Китае: в кредитовании отказывают, неизвестно, удастся ли получить кредиты в обозримом будущем, усилия по сдерживанию рост цен на коммунальные услуги, инфляции и роста безработицы тщетны, обещания правительства Порошенко вернуть Крым выглядят абсурдом в глазах большинства украинцев.

Попытки одержать хоть бы мизерную дипломатическую победу над Россией наталкиваются на полное равнодушие Кремля, который вообще перестал замечать Киев. Все больше Украину игнорируют и в Европе. Одна Америка, отвлекаясь на секунду от своих проблем, еще пытается как-то поддерживать Киев. Но это скорее моральная поддержка, не назвать же несколько десятков противотанковых комплексов FGM-148 Javelin, находящихся на грани списания, реальной помощью Киеву, который все еще надеется на окончательную победу в Донбассе.

А вот то, в чем киевский режим действительно нуждается – финансирование — в Вашингтоне выделять Украине не намерены. В США правительство прекратило функционирование по причине прекращения финансирования. А всего и делов-то: бюджет на 2018 год не утвердили в Конгрессе. Какая уж тут помощь Украине? Так что зря Киев упорствует. Дареному коню в зубы не смотрят. А больше никто и ничего Киеву дарить не собирается. «Все, карапузики, кончились танцы».

Денег для вас, украинцы, больше нет.