«Он никому неизвестен»: эксперты оценили рекламу Грудинина на билбордах и в соцсетях

Москва, 23 января. Команда кандидата в президенты РФ Павла Грудинина скупает паблики в социальных сетях и рекламные площади в Москве и Петербурге для раскрутки своего выдвиженца. Однако эксперты полагают, что малоузнаваемому кандидату вряд ли удастся добиться весомого результата.

Избирательный фонд Павла Грудинина на 15 января составлял 57 млн рублей, при этом в крупнейших городах России команда кандидата ведет достаточно агрессивную агитационную кампанию. По словам директора Института политической социологии Вячеслава Смирнова, у Грудинина не стоит цель выиграть президентскую гонку.

«Борьба развернется только за второе место. Эффективность билбордов же – фоновая, 12 часов на национальном телевидении гораздо эффективнее, чем два месяца вся страна будет заклеена билбордами претендента», — сказал он.

Эксперт подчеркивает, что задачей предвыборного штаба Грудинина является повысить узнаваемость — «он никому неизвестен, поэтому вынужден массово рекламировать на каждом углу». Смирнов считает, что при дороговизне наружной рекламы для осуществления поставленной цели кандидату не хватит и 400 млн рублей, пишет «Экономика сегодня».

Возможно, Грудинин впоследствии будет претендовать на должность губернатора Московской области. Этими аргументами он может привлечь ресурсы для своей кампании — в противном случае придется финансировать гонку из собственного кармана. Еще один способ привлечь внимание на для кандидата — это социальные сети. Команда Грудинина активно покупает паблики «ВКонтакте», однако работа SMM-менеджеров выглядит пока как достаточно «топорная». В группах для мамочек и подростков вряд ли можно создать эффективную предвыборную платформу, полагает эксперт.