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Общество
«Он никому неизвестен»: эксперты оценили рекламу Грудинина на билбордах и в соцсетях
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    «Он никому неизвестен»: эксперты оценили рекламу Грудинина на билбордах и в соцсетях

    18:34  23 Января 2018
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    «Он никому неизвестен»: эксперты объяснили скупку Грудининым билбордов и пабликов «ВКонтакте»

    Москва, 23 января. Команда кандидата в президенты РФ Павла Грудинина скупает паблики в социальных сетях и рекламные площади в Москве и Петербурге для раскрутки своего выдвиженца. Однако эксперты полагают, что малоузнаваемому кандидату вряд ли удастся добиться весомого результата.

    Избирательный фонд Павла Грудинина на 15 января составлял 57 млн рублей, при этом в крупнейших городах России команда кандидата ведет достаточно агрессивную агитационную кампанию. По словам директора Института политической социологии Вячеслава Смирнова, у Грудинина не стоит цель выиграть президентскую гонку. 

    «Борьба развернется только за второе место. Эффективность билбордов же – фоновая, 12 часов на национальном телевидении гораздо эффективнее, чем два месяца вся страна будет заклеена билбордами претендента», — сказал он. 

    «Он никому неизвестен»: эксперты объяснили скупку Грудининым билбордов и пабликов «ВКонтакте»

    Эксперт подчеркивает, что задачей предвыборного штаба Грудинина является повысить узнаваемость — «он никому неизвестен, поэтому вынужден массово рекламировать на каждом углу». Смирнов считает, что при дороговизне наружной рекламы для осуществления поставленной цели кандидату не хватит и 400 млн рублей, пишет «Экономика сегодня»

    Возможно, Грудинин впоследствии будет претендовать на должность губернатора Московской области. Этими аргументами он может привлечь ресурсы для своей кампании — в противном случае придется финансировать гонку из собственного кармана. Еще один способ привлечь внимание на для кандидата — это социальные сети. Команда Грудинина активно покупает паблики «ВКонтакте», однако работа SMM-менеджеров выглядит пока как достаточно «топорная». В группах для мамочек и подростков вряд ли можно создать эффективную предвыборную платформу, полагает эксперт.

    «Он никому неизвестен»: эксперты объяснили скупку Грудининым билбордов и пабликов «ВКонтакте»

    «Если смотреть на то, как продвигают Грудинина в социальных сетях, то можно сказать, что деньги тратятся на это серьезные, — отметил специалист по продвижению в социальных сетях Андрей Шербин. — Если брать информацию о перекупке групп и количестве купленных ботов для раскрутки в социальных сетях и видеосервисах, то речь идет о сумме миллионов в 20 минимум», — добавляет он. 

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #выборы-2018 #грудинин
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