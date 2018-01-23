Поклонская отреагировала на запрет британской комедии «Смерть Сталина»

Москва, 23 января. Депутат Госдумы Наталья Поклонская присоединилась к противникам британской сатирической комедии «Смерть Сталина», которые требовали запретить прокат фильма в России.

«Дискуссия о фильме, который никто не видел («Смерть Сталина»), привела к тому, что защитники свободы творчества наконец-то увидели ее пределы. Я же говорила, что эта свобода заканчивается там, где посягает на права других людей», — пишет она в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что во вторник министерство культуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина» по просьбе общественных деятелей. Одним из противников ленты стал глава Общественного совета при Минкультуры РФ Юрий Поляков, который выступил против показа картины в кинотеатрах из-за признаков «идеологической борьбы». Он также заявил, что фильм оскорбляет чувства россиян.