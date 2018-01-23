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Украина
Порошенко поймали на повторном использовании своих речей
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    Главные новости 23 января

    19:00  23 Января 2018
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    Главные новости 23 января

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 23 января.

    Российская Федерация поднялась на одну строчку и заняла 26-е место в рейтинге лучших государств планеты по версии журнала U.S. News & World Report. Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира благодаря силе и влиянию.

    Британские пользователи соцсетей скептически отнеслись к высказыванию главы Генштаба ВС Великобритании Николаса Картера об опасности «враждебных действий» со стороны РФ. «Нам бы Путина»: британцы отреагировали на заявление Генштаба о «враждебной России».

    К чему приводят тактики «мы сами за себя» и «Америка с нами». Турция бомбит Африн: такова цена, которую курды платят за свои ошибки.

    Американская корпорация Microsoft предупредила пользователей в России, что отключение автоматических обновлений Windows 10 дает ей право подавать на пользователей в суд за нарушение законодательства, сообщает официальный сайт техподдержки Microsoft. Microsoft может подавать в суд на россиян, отключающих автообновление Windows 10.

    В тренды крупнейшего видеохостинга планеты попал видеоролик о простой законодательной инициативе, которая способна спасти российские леса. Ролик об отмене одного налога для спасения сотен миллионов деревьев покорил YouTube.

    Журналист Руслан Мармазов прокомментировал оговорку президента Украины Петр Порошенко, упомянувшего в своей речи «сапог украинского оккупанта». По словам Мармазова, это типичная «оговорка по Фрейду» «Фрейд вцепился мертвой хваткой»: Мармазов прокомментировал оговорку Порошенко.

    По словам зампредседателя украинской Рады, до Брюсселя «не доходят новости из Украины». Киев возмутило заявление генсека Совета Европы о возвращении России в ПАСЕ.

    «Газпром» cократил транзит газа через Украину в Европу на 25% по сравнению с началом месяца. «Украинская газотранспортная система приговорена»: эксперт оценил сокращение транзита газа через Украину.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #сирия #турция #порошенко #газ #газпром #африн
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