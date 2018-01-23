Россия передаст в МОК списки сильнейших спортсменов для участия в Олимпиаде-2018

Москва, 23 января. Российская сторона предложит Международному олимпийскому комитету (МОК) утвердить списки спортсменов для участия в Олимпиаде-2018, в которые войдут сильнейшие россияне. Об этом заявил во вторник первый заместитель главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Во все эти списки, которые будут поданы в МОК, включены все наши самые сильные спортсмены. Потом мы будем ожидать окончательного решения МОК», — подчеркнул спортивный функционер.

Однако он указал на то, что в решении МОК о возможности допуска российских атлетов есть расплывчатый критерий. Поэтом Россия попросила предоставить уточнение.

Как сообщало издание «Дни.ру», президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что российские власти не будут мешать спортсменам, которые хотят принять участие в зимних Олимпийских играх 2018 года под нейтральным флагом.