Сирия новости 23 января 19.30: девять жителей Дамаска погибло под огнем боевиков, ССА захватила у SDF несколько населенных пунктов Алеппо

Сирия, 23 января. Под огнем боевиков погибло девять мирных жителей Дамаска, ССА захватила у SDF несколько населенных пунктов на севере провинции Алеппо, САА при поддержке ВКС РФ освобождает от «Ан-Нусры» территории Идлиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» территорий Идлиба.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: выбили боевиков из нескольких кварталов Харасты, при поддержке ВКС РФ освободили от «Джебхат ан-Нусры»1 несколько поселений Идлиба.

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): захватила у SDF несколько поселений на севере Алеппо.

Курды: заявляют, что отразили наступление ВС Турции на Африн.

Провинция Дамаск

Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SyriaWar2), что в городе Хараста продолжаются ожесточенные боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции. По данным автора публикации, правительственным войскам удалось выбить исламистов из нескольких кварталов населенного пункта, расположенных в югу и юго-востоку от стратегически важного склада военной техники.

Местный источник в провинции Дамаск пишет в Twitter (@SyriaWarReports), что количество жертв обстрела сирийской столицы увеличилось до девяти человек. Напомним, боевики вооруженных антиправительственных формирований открыли огонь по христианскому району города. Ранее сообщалось о пяти погибших мирных жителях. По разным данным, в результате действий радикалов ранения получили от восьми до 21 человека.

Провинция Алеппо

В северной части провинции Алеппо продолжаются столкновения между протурецкими группировками и Демократическими силами Сирии (SDF). По данным военного Telegram-канала (@NRVR11), боевики Сирийской свободной армии (ССА) захватили у курдов населенные пункты Аль-Хамам и Адманали, а также взяли под контроль пять холмов к северо-западу от Африна. Одновременно с этим подконтрольные «демократической армии» источники пишут, что турецкая армии пыталась атаковать позиции SDF в городе Африн и районе Аль-Шухба, однако потерпели неудачу. Информагентство Syrian Insider передает, ссылаясь на источники в рядах SDF, что в ходе отражения нападения ВС Турции было убито более 50 турецких военнослужащих. Подтверждения данная информация не получила.

В связи с боевыми действиями в этом районе региона закрыто движение на трассах, соединяющих административный центр провинции с городами Африн и Манбидж. Об этом сообщает источник в социальной сети Facebook (@a5bar.sy1).

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает освобождать от террористов «Джебхат ан-Нусры» территории провинции Идлиб. Один из местных источников пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что правительственные войска выбили радикальных исламистов из населенного пункта Аль-Хаффа. Ранее под контроль армии Башара Асада перешли поселения Табара Аль-Хашр и Ум Аль-Хута, а также стратегически важный город Абу Духур и одноименная военная авиабаза. По неподтвержденным данным, после зачистки этих территорий правительственные войска начали продвигаться в сторону населенных пунктов Аль-Фуа и Кефрайя.

Военный источник пишет в социальной сети Twitter (@ 24Illib), что российская авиация нанесла удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» недалеко от поселения Саракеб.

Ирак

Неизвестный боевик бросил взрывчатку в окно жилого дома в районе Ярмук иракской столицы, сообщает в своем микроблоге в Twitter (@rudaw_arabic) местный источник. Ранее сообщалось еще о двух взрывах, прогремевших в Багдаде. В результате детонации взрывных устройств в разных районах города погибло два человека и еще шесть – получили ранения.

Высокопоставленный член «Исламского государства»1 был задержан солдатами иракской армии в ходе операции против «спящих ячеек» ИГ1 к югу от Мосула. Об этом сообщает информационное агентство Iraqi News. В той же части провинции Найнава найдено захоронение жертв террористов, пишет Iraqi News. В братской могиле найдены тела 20 местных жителей.

В городе Рава провинции Анбар взорвался жилой дом, передает информационное агентство Iraqi News. В результате детонации мины, заложенной террористами ИГИЛ1, погиб мирный житель поселения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)