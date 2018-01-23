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Сирия новости 23 января 19.30: девять жителей Дамаска погибло под огнем боевиков, ССА захватила у SDF несколько населенных пунктов Алеппо
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    Сирия новости 23 января 19.30: девять жителей Дамаска погибло под огнем боевиков, ССА захватила у SDF несколько населенных пунктов Алеппо

    19:30  23 Января 2018
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    Сирия новости 23 января 19.30: девять жителей Дамаска погибло под огнем боевиков, ССА захватила у SDF несколько населенных пунктов Алеппо

    Сирия, 23 января. Под огнем боевиков погибло девять мирных жителей Дамаска, ССА захватила у SDF несколько населенных пунктов на севере провинции Алеппо, САА при поддержке ВКС РФ освобождает от «Ан-Нусры» территории Идлиба. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечивают освобождение от «Ан-Нусры» территорий Идлиба.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: выбили боевиков из нескольких кварталов Харасты, при поддержке ВКС РФ освободили от «Джебхат ан-Нусры»1 несколько поселений Идлиба.

    «Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Идлибе.

    Сирийская свободная армия (ССА): захватила у SDF несколько поселений на севере Алеппо.

    Курды: заявляют, что отразили наступление ВС Турции на Африн.

    Сирия новости 23 января 19.30: девять жителей Дамаска погибло под огнем боевиков, ССА захватила у SDF несколько населенных пунктов Алеппо

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 23 января 19.30: девять жителей Дамаска погибло под огнем боевиков, ССА захватила у SDF несколько населенных пунктов Алеппо

    Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SyriaWar2), что в городе Хараста продолжаются ожесточенные боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и группировками радикальной оппозиции. По данным автора публикации, правительственным войскам удалось выбить исламистов из нескольких кварталов населенного пункта, расположенных в югу и юго-востоку от стратегически важного склада военной техники.

    Местный источник в провинции Дамаск пишет в Twitter (@SyriaWarReports), что количество жертв обстрела сирийской столицы увеличилось до девяти человек. Напомним, боевики вооруженных антиправительственных формирований открыли огонь по христианскому району города. Ранее сообщалось о пяти погибших мирных жителях. По разным данным, в результате действий радикалов ранения получили от восьми до 21 человека.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 23 января 19.30: девять жителей Дамаска погибло под огнем боевиков, ССА захватила у SDF несколько населенных пунктов Алеппо

    В северной части провинции Алеппо продолжаются столкновения между протурецкими группировками и Демократическими силами Сирии (SDF).  По данным военного Telegram-канала (@NRVR11), боевики Сирийской свободной армии (ССА) захватили у курдов населенные пункты Аль-Хамам и Адманали, а также взяли под контроль пять холмов к северо-западу от Африна. Одновременно с этим подконтрольные «демократической армии» источники пишут, что турецкая армии пыталась атаковать позиции SDF в городе Африн и районе Аль-Шухба, однако потерпели неудачу. Информагентство Syrian Insider передает, ссылаясь на источники в рядах SDF, что в ходе отражения нападения ВС Турции было убито более 50 турецких военнослужащих. Подтверждения данная информация не получила.

    В связи с боевыми действиями в этом районе региона закрыто движение на трассах, соединяющих административный центр провинции с городами Африн и Манбидж. Об этом сообщает источник в социальной сети Facebook (@a5bar.sy1).

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 23 января 19.30: девять жителей Дамаска погибло под огнем боевиков, ССА захватила у SDF несколько населенных пунктов Алеппо

    Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает освобождать от террористов «Джебхат ан-Нусры» территории провинции Идлиб. Один из местных источников пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@MasarPressNet), что правительственные войска выбили радикальных исламистов из населенного пункта Аль-Хаффа. Ранее под контроль армии Башара Асада перешли поселения Табара Аль-Хашр и Ум Аль-Хута, а также стратегически важный город Абу Духур и одноименная военная авиабаза. По неподтвержденным данным, после зачистки этих территорий правительственные войска начали продвигаться в сторону населенных пунктов Аль-Фуа и Кефрайя.

    Военный источник пишет в социальной сети Twitter (@ 24Illib), что российская авиация нанесла удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры» недалеко от поселения Саракеб.

    Ирак

    Сирия новости 23 января 19.30: девять жителей Дамаска погибло под огнем боевиков, ССА захватила у SDF несколько населенных пунктов Алеппо

    Неизвестный боевик бросил взрывчатку в окно жилого дома в районе Ярмук иракской столицы, сообщает в своем микроблоге в Twitter (@rudaw_arabic) местный источник. Ранее сообщалось еще о двух взрывах, прогремевших в Багдаде. В результате детонации взрывных устройств в разных районах города погибло два человека и еще шесть – получили ранения.

    Высокопоставленный член «Исламского государства»1 был задержан солдатами иракской армии в ходе операции против «спящих ячеек» ИГ1 к югу от Мосула. Об этом сообщает информационное агентство Iraqi News. В той же части провинции Найнава найдено захоронение жертв террористов, пишет Iraqi News. В братской могиле найдены тела 20 местных жителей.

    В городе Рава провинции Анбар взорвался жилой дом, передает информационное агентство Iraqi News. В результате детонации мины, заложенной террористами ИГИЛ1, погиб мирный житель поселения.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #игил #курды #мосул #ирак #багдад #идлиб #сса #джебхат ан-нусра #анбар #тахрир аш-шам #рава
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