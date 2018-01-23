Путин заявил о расширении сотрудничества России и Аргентины в сфере ВТС

Москва, 23 января. Россия и Аргентина будут расширять сотрудничество в сфере военно-технического и экономического сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы государства, на переговорах с аргентинским лидером был подтвержден взаимный настрой на всестороннее укрепление всеобъемлющего стратегического партнерства.

Во время встречи стороны также затронули вопрос поиска аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан».

«В России искренне сочувствуют семьям, родным, близким пропавших моряков. Мы сами сталкивались с подобными тяжелыми трагедиями», — заявил президент РФ, добавив, что Москва с готовностью ответила на просьбу Аргентины помочь в поисках подводного судна.

В частности, в зону поиска будут направлены океанографическое судно ВМФ РФ «Янтарь» и подводно-спасательные аппараты «Пантера плюс» и «Фалькон».