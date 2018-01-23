Курды опубликовали новое видео последствий бомбардировок ВВС Турции кантона Африн

Африн, 23 января. Курдский район Африн провинции Алеппо подвергся массированной бомбардировке военной авиации Турции.

Курды опубликовали в Сети очередной видеоролик, демонстрирующий разрушения, причиненные Африну, после массированного воздушного налета ВВС Турции. В субботней атаке участвовали 72 боевых самолета, которые уничтожили 108 курдских объектов из 113 запланированных.

Курдские источники сообщают, что в результате бомбардировки за последние четыре дня погибло порядка 19 гражданских лиц.

Ранее отмечалось, что военная операции Турции в Сирии была спровоцирована США, которые заявили о намерении создать на севере Сирии «пограничные силы безопасности» из курдских вооруженных формирований, считающихся Анкарой террористическими группировками. Операция «Оливковая ветвь» началась с массированного авианалета, сейчас в Африне продолжается наземная часть операции.