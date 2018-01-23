Сирия: Армянская апостольская церковь реставрирует детский приют в Дамаске

Дамаск, 23 января. Армянская апостольская церковь реставрирует детский приют после возвращения квартала Аль-Мидан к нормальной жизни, передает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

Приют находится в ведении Армянской апостольской церкви и расположен в мирном квартале Дамаска Аль-Мидан, который неоднократно подвергался обстрелом со стороны вооруженных террористических группировок.

Как можно увидеть на эксклюзивных кадрах ФАН, ремонтные работы идут полным ходом: в некоторых залах идет сооружение конструкций из гипсокартона, в других уже началась чистовая отделка. Несмотря на то, что работа кипит, преподаватели продолжают заниматься с детьми. В одном из классов идет музыкальное занятие, в другом — дети увлечены выполнением задания преподавателя. Как отметили в приюте, после того, как в Сирию начали возвращаться мир и стабильность, пришло время вернуть улыбки на детские лица.

Аль-Мидан — не единственный христианский квартал сирийской столицы. Поблизости находятся кварталы Аль-Касаа, Баб-Тума, Тиджаре и Шуггур, которые до сих пор подвергаются атакам радикальных группировок, находящихся в Восточной Гуте Дамаска.