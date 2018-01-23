Путин назначил Михаила Ульянова постпредом России в Вене

Москва, 23 декабря. Президент России Владимир Путин назначил директора департамента МИД России Михаила Ульянова постпредом РФ при международным организациях в Вене, говорится в тексте соответствующего указа главы государства.

Владимир Путин назначил Михаила Ульянова постпредом РФ при отделении ООН и других международных организациях в Вене. Известно, что до этого дипломат возглавлял Департамент по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями в министерстве иностранных дел.

Ранее должность постоянного представителя России в Вене занимал Владимир Воронков. Напомним, что накануне глава государства назначил на пост замглавы МИД Александра Грушко.