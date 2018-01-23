Порошенко собрался на экономический форум в Давосе

Киев, 23 января. Президент Украины Петр Порошенко планирует 24-26 января 2018 года принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом во вторник проинформировали официальные представители администрации украинского политика.

«Президент Украины Петр Порошенко примет участие в 48-м ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе», — указано в заявлении ведомства.

Порошенко намерен принять участие в ряде двусторонних встреч с главами государств и руководителями финансовых организаций. Кроме того, он выступит на сессии «Центральная и Восточная Европа: новая повестка дня для континента?».

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил о том, что глава государства Владимир Путин не приедет на форум в Давосе. Российскую делегацию возглавляет вице-премьер Аркадий Дворкович.