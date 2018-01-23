Украинская делегация в ПАСЕ попросила удалить Косачева, перепутав его со Слуцким
Страсбург, 23 января. Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы оказалась в центре скандала после того, как перепутала председателя комитета по международным делам Совета Федерации Константина Косачева с его коллегой из Госдумы Леонидом Слуцким.
Украинская сторона, приняв Косачева за Слуцкого, призвала отстранить его от участия в заседании ad hoc комитета, на котором планировалось обсудить реформу ПАСЕ, объяснив свое требование западными санкциями.
В ответ Косачев заявил, что единственная страна, которая наложила на него санкции — это Украина.
«Я, за исключением собственно украинских, ни под какими санкциями не нахожусь. Надеюсь, что сегодняшние дискуссии в группе ad hoc все-таки поднимутся выше того уровня плинтуса, который априори навязывают ПАСЕ украинские парламентарии», — пишет сенатор в Facebook.