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Украина
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Украина
На Украине отменили тестирование по русскому языку для выпускников
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    На Украине отменили тестирование по русскому языку для выпускников

    17:40  23 Января 2018
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    На Украине отменили тестирование по русскому языку для выпускников

    Киев, 23 января. На Украине отменили независимое тестирование по русскому языку для школьников. Экзамен был аналогом ЕГЭ, централизованного испытания знаний, проводимого в средних учебных заведениях России.

    Как сообщают украинские СМИ, решение принято в связи с непопулярностью экзамена.

    «Объем заказов на данный тест был невысоким. Русский язык стоит наряду с другими языками, которые есть на Украине, в частности польским, венгерским, румынским и молдавским, по которым у нас тестирование не проходит», — заявил руководитель центра оценивания качества образования Вадим Карандий.  

    Отметим, что ранее русский язык входил в список предметов на выбор абитуриента.

    Напомним, дискриминация русского языка и его носителей обычное дело на Украине. Она активно поощряется киевскими властями, которые фактически уравняли язык, на котором говорит огромное количество граждан Украины, с языками национальных меньшинств.

    Украинский писатель Андрей Курков недавно заявил, что «русский язык нужно признать культурной собственностью Украины». В ответ на это заявление известный российский политический эксперт и интеллектуал Анатолий Вассерман напомнил Куркову, что русские на Украине «вовсе не меньшинство, а значительное большинство».    

    Автор: Федор Веснин
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    #украина #русский язык #егэ #дискриминация #тестирование #меньшинство
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