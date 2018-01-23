На Украине отменили тестирование по русскому языку для выпускников

Киев, 23 января. На Украине отменили независимое тестирование по русскому языку для школьников. Экзамен был аналогом ЕГЭ, централизованного испытания знаний, проводимого в средних учебных заведениях России.

Как сообщают украинские СМИ, решение принято в связи с непопулярностью экзамена.

«Объем заказов на данный тест был невысоким. Русский язык стоит наряду с другими языками, которые есть на Украине, в частности польским, венгерским, румынским и молдавским, по которым у нас тестирование не проходит», — заявил руководитель центра оценивания качества образования Вадим Карандий.

Отметим, что ранее русский язык входил в список предметов на выбор абитуриента.

Напомним, дискриминация русского языка и его носителей обычное дело на Украине. Она активно поощряется киевскими властями, которые фактически уравняли язык, на котором говорит огромное количество граждан Украины, с языками национальных меньшинств.

Украинский писатель Андрей Курков недавно заявил, что «русский язык нужно признать культурной собственностью Украины». В ответ на это заявление известный российский политический эксперт и интеллектуал Анатолий Вассерман напомнил Куркову, что русские на Украине «вовсе не меньшинство, а значительное большинство».