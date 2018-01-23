КНДР заявила, что действия США охлаждают межкорейские отношения

Женева, 23 января. Постпред КНДР Хан Дэ Сон на конференции по разоружению в Женеве заявил, что действия США «остужают пыл» межкорейских отношений, его слова передает агентство Reuters.

Пхеньян призвал Вашингтон отказаться от совместных военных учений с Южной Кореей. По словам постпреда КНДР Хан Дэ Сона, США перемещают стратегические ресурсы в район Корейского полуострова «под предлогом безопасности Олимпийских игр».

«Это опасный шаг, остужающий пыл позитивной атмосферы, сложившейся сейчас в межкорейских отношениях, который может довести ситуацию до крайней фазы конфронтации», — заявил северокорейский дипломат.

Хан Дэ Сон отметил, что КНДР обладает ядерным оружием, которое «способно свести на нет» любые угрозы со стороны США, но при этом остается средством сдерживания Вашингтона. Пхеньян не намерен использовать ядерное оружие, если речь не идет об ущемлении интересов Северной Кореи. В свою очередь, постпред США Роберт Вуд напомнил, что американские власти не признают КНДР как ядерную державу и призвал к денуклеаризации Корейского полуострова.