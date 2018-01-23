Названы номинанты на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм»

Лос-Анджелес, 23 января. Номинанты на престижную американскую премию «Оскар» были объявлены в Лос-Анджелесе накануне.

За звание лучшего фильма года будут бороться гей-драма итальянского режиссера Луки Гуаданьино «Зови меня своим именем», байопик Джо Райта «Темные времена», военная драма Кристофера Нолана «Дюнкерк», а также черная комедия «Прочь» Джордана Пила, «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона, «Секретное досье» Стивена Спилберга, «Форма воды» Гильермо дель Торо, «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдоны.

В номинации «Лучший актер» представлены Дэниэл Калуйя («Прочь»), Гэри Олдман («Темные времена»), Дензел Вашингтон («Роман Израил, Esq.), Тимоти Шаламе («Зови меня своим именем», а также трекратный обладатель «Оскара» Дэниэл Дей-Льюис («Призрачная нить»).

В категории «Лучшая актриса» представлены Салли Хокинс («Форма воды»), Марго Робби («Я, Тоня»), трехкратная лауреатка «Оскара» Мэрил Стрип («Секретное досье»), Сирша Ронан («Леди Берд», а также Фрэнсис МакДорманд («Три биллборда на границе Эббинга, Миссури»).

За звание лучшего режиссера будут бороться Джордан Пил («Прочь»), Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Пол Томас Андерсон («Призрачная нить»), Грета Гревиг («Леди Берд»), Гильермо дель Торо («Форма воды»).

В номинации «Лучшая песня» представлены композиции из фильмов «Зови меня своим именем», «Величайший шоумен», «Маршалл», «Тайна Коко», «Ферма «Мадбаунд».

Ранее сообщалось, что картина «Нелюбовь» Андрея Звягинцева получила номинацию на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».