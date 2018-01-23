Африн, 23 января. Курдское ополчение может прибегнуть к помощи боевиков «Исламского государства»1 в столкновениях с армией Турции на севере кантона Африн.

Источники в Сирии сообщили, что «Партия Демократического союза» (PYD), которая считается политическим крылом боевых курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) и «Рабочей партии Курдистана» (РПК), освободила всех заключенных в местных тюрьмах боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), согласившихся бороться против армии Турции в районе Африн.

Сообщение указывает на то, что курды готовы пойти на любые шаги для того, чтобы остановить наступление турецкой армии на севере провинции Алеппо. Данная информация пока не получила официального подтверждения.

Ранее сообщалось, что операция Анкары «Оливковая ветвь» началась в Африне после провокации Вашингтона, который заявил о намерении создать из проамериканских курдов «силы пограничной безопасности». Турция сообщила о недопустимости этого шага и начала военную операцию на севере Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.