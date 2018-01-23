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Заявляя о российской угрозе, генералы ЕС и НАТО зарабатывают миллиарды долларов — эксперт
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    Заявляя о российской угрозе, генералы ЕС и НАТО зарабатывают миллиарды долларов — эксперт

    18:27  23 Января 2018
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    Военные НАТО

    Глава Генерального штаба Великобритании Николас Картер предположил, что Российская Федерация якобы может быстро и неожиданно начать «враждебные действия» по отношению к Европе.

    Это очередная попытка европейских генералов заработать на мнимой угрозе со стороны России, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей политолог, профессор академии военных наук Сергей Судаков.

    По мнению Картера, сирийский опыт позволил Российской Федерации создать уникальный экспедиционный потенциал.

    «Очень большое количество их офицеров получило великолепный боевой опыт. <…> Они испытали ракеты дальнего радиуса действия, а также более 150 видов других вооружений и оснащения», — подчеркнул глава британского генштаба.

    По словам представители военного ведомства Великобритании, российские генералы понимают, «что демография не на их стороне, и они разрабатывают схемы, требующие меньшего количества живой силы — ракеты, беспилотники, — а также сокращают до двух человек экипажи танков».

    Армия России

    «Данные заявления готовятся специально для того, чтобы открывшийся недавно Давос (всемирный экономический форум — прим. ФАН) очень четко учитывал мнение британских генералов. Ранее такие же заявления делали польские, прибалтийские и другие европейские генералы. Они не раз заявляли о том, что необходимо обратить внимание на то, что Россия мгновенно может разворачивать силы быстрого реагирования. Такие заявления делаются для того, чтобы создать единую систему перемещения товаров и грузов по территории Европейского союза и включить туда Великобританию. С тех пор как Лондон вышел из ЕС, он потерял очень важные вещи: возможность быстрого оформления товаров и услуг через границы Евросоюза», — поясняет эксперт.

    Собеседник ФАН подчеркивает, что из-за несовершенства европейского законодательства Великобритания не имеет возможности оперативно перебрасывать свои товары, военную технику и инженерное оборудование.

    Западные генералы зарабатывают на мнимой российской угрозе — эксперт

    «Но заявляя о мнимой угрозе со стороны России, генералы ЕС и НАТО зарабатывают на этом миллиарды долларов. Такая концепция приводит к тому, что мнимые угрозы оплачиваются очень и очень хорошо. Здесь следует говорить о том, что существует единая концепция формирования мнимых угроз, которую формируют как страны ЕС, ближайшие союзники США, так и сам Вашингтон. И делается это только для того, чтобы увеличивать военные расходы. Если внимательно посмотреть, то военные расходы увеличиваются ровно тогда, когда генералы дают справки по военным угрозам, но эти угрозы никогда не связаны с терроризмом», — продолжает Судаков.

    Выходит, власти Великобритании не намерены вести борьбу с терроризмом, от которого страна страдает больше всего, но намерены противодействовать мнимой угрозе со стороны Москвы.

    «Лондон готов тратить на эти цели миллиарды фунтов стерлингов. Поэтому можно с уверенностью говорить о том, что западные генералы зарабатывают на мнимой российской угрозе», — заключил политический аналитик.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Сергей Чемеков
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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