Своевременно и эффективно: эксперты оценили предложение Путина о новых наказаниях для судей





Москва, 23 января. Полпред правительства РФ в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский назвал своевременным предложение президента РФ Владимира Путина о введении для судей понижения в классе за проступки.

Такая мера дисциплинарной ответственности будет полезна в будущем, подчеркнул он.

«Жизнь показала, что эта мера ответственности полезна, потому что вышестоящая мера очень жесткая, а нижестоящая — чересчур мягкая», — сказал он в комментарии ТАСС.

При этом Барщевский отметил, что эффективность этой меры можно будет в полной мере оценить через несколько лет.

А по мнению директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, новая система поощрений и наказаний для судей, «более гибкая и современная», необходима властям РФ для «повышения эффективности государственного аппарата».

Напомним, ряд предложений, одним из них было введение понижения судей в классе в качестве меры их дисциплинарной ответственности за проступки, Путин озвучил, выступая на торжественном собрании, посвященном 95-летию Верховного суда РФ.

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