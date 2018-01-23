Как в Пензе решили подзаработать на Грудинине публикацией странных рейтингов выборов-2018

Федеральное агентство новостей обнаружило на просторах Интернета странный сайт, который, похоже, как сейчас принято говорить, «топит» за кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина. Впрочем, возможно, основная цель создателей этого ресурса — деньги, хотя одно другому не мешает. Ведь Павел Грудинин — крупный бизнесмен, владеющий лакомыми кусками земли в Москве и Подмосковье, а копеечка, как говорится, рубль бережет.

Сайт, о котором идет речь, называется вполне невинно — «Выборы президента РФ 2018» и расположен по адресу president-rf.ru. Декларируемая основная задача ресурса — публиковать рейтинги кандидатов на президентских выборах 2018. Самое интересное, что, по данным ресурса, абсолютное большинство проголосовавших готово отдать свои голоса за Павла Грудинина. Судя по данным сайта, таких около 60%, а точнее — 58,28%, гораздо больше, чем у любого другого кандидата.

Вы в это верите? То-то и оно.

При этом, чтобы выразить свою позицию, нужно всего-то отправить SMS с номером полюбившегося кандидата. Но не бесплатное — каждое SMS стоит около 30 рублей, эта информация честно указана на сайте.

В общем, при удачной монетизации этой темы можно заработать неплохие деньги. Как пишут создатели ресурса, всего в голосовании уже приняли участие 122569 тысяч человек — умножьте-ка на 30, что получится? Правильно, почти 3,7 млн рублей — не золотые горы, но все-таки.

Тем временем издание Politforums.net попыталось разобраться, кому принадлежит портал «Выборы президента РФ 2018». Выяснилось, что следы ведут почему-то в Пензу. В списке людей, указанных в качестве владельцев ресурса, два человека, у которых якобы общий адрес, а телефоны отличаются всего двумя последними цифрами.

Один из предполагаемых владельцев сайта оказался недоступен. Другой — судя по голосу, очень молодой человек — в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что не имеет к этому ресурсу никакого отношения, и даже не знает, что за информация на нем приведена. Тем не менее, возможно, собеседник ФАН немного лукавил относительно своей неосведомленности.

«У меня, конечно, есть определенная информация относительно этого сайта, но в силу своей профессиональной деятельности я не имею права вам ее предоставить», — загадочно сказал он в ходе беседы.

Отметим, сайт «Выборы президента РФ 2018» сделан достаточно любительски, и агитирует за Грудинина вполне топорно.

Впрочем, в Интернете довольно много ресурсов, владельцы которых пытаются создать иллюзию, что за кандидата от КПРФ готовы голосовать чуть ли не огромные пласты населения. Поговаривают, что фантастические проценты рисуют этому кандидату в некоторых весьма популярных Telegram-каналах. Кроме того, в социальной сети «ВКонтакте» есть десятки групп в его поддержку (ради справедливости, правда, отметим, что групп против Грудинина в соцсетях тоже немало).

По мнению экономиста, руководителя Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василия Колташова, сам Грудинин прекрасно понимает, что его победа на президентских выборах невозможна.

«Штабы КПРФ не очень-то работают на Грудинина, — отметил Колташов в комментарии Федеральному агентству новостей. — Кампания этого кандидата ведется вяло, ведется в основном им самим и его сторонниками, и ведется исключительно в Интернете, где есть ресурсы, которые за него агитируют. Сторонники Грудинина пытаются охватить в Сети сегмент общества, который более углубленно интересуется не котиками и птичками, а политикой. Поэтому за Грудинина ведут агитацию именно в Интернете. По всем другим фронтам фактически никакой агитации нет».

По словам эксперта, Грудинин, который явно не рассчитывает победить на выборах, скорее всего, в ходе предвыборной кампании хочет укрепить свои личные позиции, чтобы затем выгодно использовать это в своей дальнейшей деятельности.

Как напоминает «Газета.ру», Павел Грудинин уже зарегистрирован в качестве кандидата в президенты России. Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.