Президент Аргентины принял приглашение Путина посетить ЧМ-2018

Москва, 23 января. Президент Аргентины Маурисио Макри рассчитывает приехать в Россию во время проведения в стране Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом он заявил по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Очень надеюсь быть три раза здесь, потому что я хочу приехать со своей дочерью Антонией, которая постоянно говорит о чемпионате мира по футболу. И еще хочу третий раз приехать на финальный матч», — отметил он.

Напомним, что во вторник Путин пригласил Макри посетить матчи мирового первенства, который пройдет в России в 2018 году. Матчи будут проходить в Москве, Петербурге, Казани, Волгограде, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Саранске и Сочи. Турнир планируется провести с 14 июня по 15 июля. Финальный матч состоится на стадионе «Лужники» в Москве.

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