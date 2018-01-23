«Динамо» заинтересовалось игроком «Анжи» Хубуловым

Москва, 23 января. Полузащитником «Анжи» Арсеном Хубуловым заинтересовались в московском «Динамо», сообщил источник Федерального агентства новостей.

Столичный «Динамо» за 27-летнего полузащитника готов заплатить около 1 млн евро. Отмечается, что самому игроку бело-голубые могут предложить трехлетний контракт. Ранее состав футбольного клуба пополнили нападающий Евгений Марков и защитник Константин Рауш. Отметим, что на счету Арсена Хубулова 16 матчей, 1 гол и 5 голевых передач.