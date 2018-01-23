Два турецких города попали под ракетный обстрел из сирийского Африна

Анкара, 23 января. Турецкие города Рейханлы и Килис попали под ракетный обстрел, который был осуществлен из сирийского города Африн, сообщили местные власти.

Турецкий город Рейханлы, расположенный в провинции Хатай, вновь был атакован с позиций в районе сирийского города Африн. Также под ракетную атаку попал город Килис — центр одноименной провинции. Как отмечают турецкие СМИ со ссылкой на источники в местной администрации, пострадавших при нападении нет.

«Со стороны Африна по Килису была выпущена ракета, на место ее падения немедленно прибыли экстренные службы», — передает слова источников РИА Новости.

По некоторым данным, после этого турецкие войска открыли ответный огонь из артиллерии по району, откуда была совершена атака.

Напомним, турецкая армия начала подготовку к массированной атаке на сирийских курдов после провокации со стороны США. Американские власти выступили с заявлением о возможном формировании в Сирии «сил обороны границы» из курдских отрядов. Такой шаг был полностью неприемлем для Турции, так как в Анкаре сирийских курдов считают союзниками террористической «Рабочей партии Курдистана».