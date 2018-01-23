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Два турецких города попали под ракетный обстрел из сирийского Африна
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    Два турецких города попали под ракетный обстрел из сирийского Африна

    17:02  23 Января 2018  /обновлено: 17:23  23 Января 2018
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    Два турецких города попали под ракетный обстрел из сирийского Африна

    Анкара, 23 января. Турецкие города Рейханлы и Килис попали под ракетный обстрел, который был осуществлен из сирийского города Африн, сообщили местные власти.

    Турецкий город Рейханлы, расположенный в провинции Хатай, вновь был атакован с позиций в районе сирийского города Африн. Также под ракетную атаку попал город Килис — центр одноименной провинции. Как отмечают турецкие СМИ со ссылкой на источники в местной администрации, пострадавших при нападении нет.

    «Со стороны Африна по Килису была выпущена ракета, на место ее падения немедленно прибыли экстренные службы», — передает слова источников РИА Новости.

    По некоторым данным, после этого турецкие войска открыли ответный огонь из артиллерии по району, откуда была совершена атака.

    Два турецких города попали под ракетный обстрел из сирийского Африна

    Напомним, турецкая армия начала подготовку к массированной атаке на сирийских курдов после провокации со стороны США. Американские власти выступили с заявлением о возможном формировании в Сирии «сил обороны границы» из курдских отрядов. Такой шаг был полностью неприемлем для Турции, так как в Анкаре сирийских курдов считают союзниками террористической «Рабочей партии Курдистана».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #турция #обстрел #африн
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