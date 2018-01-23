Выборы-2018: в Крыму отреагировали на «детскую уловку» наблюдателей ОБСЕ

Симферополь, 23 января. Отказ представителей ОБСЕ приехать в Крым для наблюдения за президентскими выборами-2018 является «детской уловкой». Об этом во вторник заявил глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.

«Им гораздо удобней не приезжать и не наблюдать за выборами, а потом трубить на всю, что эти выборы прошли как-то не так, нечестно и непрозрачно. Ход детский, уловка детская», — цитирует его слова РИА Новости.

По мнению Иоффе, ОБСЕ будет судить о выборах на основе сомнительных данных, которые ей предоставят блогеры и общественные активисты.

Ранее представители Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили о том, что организация не будет наблюдать за выборами президента России на территории Крыма. Это связано с тем, что стороны якобы не смогли договориться по данному вопросу.

Напомним, крымчане собрали более 30 тысяч подписей в поддержку действующего президента Российской Федерации Владимира Путина, который планирует принять участие в выборах в марте 2018 года.