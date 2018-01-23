ВКС РФ нанесли 25 авиаударов по объектам боевиков в Идлибе: опубликовано видео

Идлиб, 23 января. ВКС РФ поддерживают наступление сирийской армии в провинции Идлиб.

В Сети опубликованы кадры серии авиаударов, нанесенных российскими военными летчиками по коммуникациям боевиков, контролирующих часть сирийской провинции Идлиб. Уничтожение маршрутов снабжения препятствует переброске свежих сил и боеприпасов из тылов к передовым отрядам исламистов.

Отмечается, что наиболее крупные потери джихадисты понесли в районе трассы Идлиб — Алеппо около населенного пункта Серакиб. Штурмовики ВКС РФ Су-25М «Грач» уничтожили несколько крупных подразделений боевиков.

Ранее сообщалось, что в Идлибе правительственным войскам Сирии противостоят террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) и ряд формирований, входящих в состав оппозиционного альянса «Свободная сирийская армия» (ССА).

1 Организация запрещена на территории РФ.