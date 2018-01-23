Путин принял приглашение Макри посетить Аргентину с официальным визитом

Москва, 23 января. Президент России Владимир Путин принял приглашение аргентинского коллеги Маурисио Макри посетить южноамериканское государство с официальным визитом.

Такая информация следует из заявления, принятого по итогам переговоров президентов России и Аргентины.

Отмечается, что Макри поблагодарил президента РФ за теплый прием, оказанный южноамериканской делегации в Москве, и пригласил Путина посетить Аргентину тогда, когда это будет удобно российскому лидеру.

«Президент Аргентины Макри пригласил президента РФ посетить Аргентину с официальным визитом в удобное для него время, которое будет согласовано по дипканалам. Приглашение было с благодарностью принято», — говорится в заявлении.

Напомним, президент Путин в свою очередь также пригласил аргентинского лидера в Россию во время проведения чемпионата мира по футболу. Путин отметил, что приглашение распространяется на всех аргентинских футбольных болельщиков, которых будут очень рады видеть в РФ во время мундиаля.