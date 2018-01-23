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Турция подтвердила гибель второго военнослужащего в Сирии
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    Турция подтвердила гибель второго военнослужащего в Сирии

    16:51  23 Января 2018
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    Турция подтвердила гибель второго военнослужащего в Сирии

    Анкара, 23 января. В министерстве иностранных дел Турции сообщили о новых потерях среди военнослужащих, воюющих на сирийской территории.

    Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил гибель еще одного военнослужащего в ходе проведения операции «Оливковая ветвь» на территории Сирийской арабской республики. Военный погиб при столкновениях с отрядами курдского ополчения в районе кантона Африн.

    Пресс-служба альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) приводит информацию о гибели не менее 53 военнослужащих Турции в боях в северной части провинции Алеппо.

    Ранее сообщалось, что Анкара начала операцию «Оливковая ветвь» после заявления Белого дома о намерении сформировать на севере Сирии «сил пограничной безопасности» из курдского ополчения. Турция сочла этот шаг провокацией со стороны США и заявила о недопустимости создания «новой террористической армии» у своих границ. Наступление на курдские позиции началось с массированных авиаударов силами ВВС Турции.

    Турция подтвердила гибель второго военнослужащего в Сирии

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #турция #курды #африн
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