Турция подтвердила гибель второго военнослужащего в Сирии

Анкара, 23 января. В министерстве иностранных дел Турции сообщили о новых потерях среди военнослужащих, воюющих на сирийской территории.

Глава внешнеполитического ведомства Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил гибель еще одного военнослужащего в ходе проведения операции «Оливковая ветвь» на территории Сирийской арабской республики. Военный погиб при столкновениях с отрядами курдского ополчения в районе кантона Африн.

Пресс-служба альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) приводит информацию о гибели не менее 53 военнослужащих Турции в боях в северной части провинции Алеппо.

Ранее сообщалось, что Анкара начала операцию «Оливковая ветвь» после заявления Белого дома о намерении сформировать на севере Сирии «сил пограничной безопасности» из курдского ополчения. Турция сочла этот шаг провокацией со стороны США и заявила о недопустимости создания «новой террористической армии» у своих границ. Наступление на курдские позиции началось с массированных авиаударов силами ВВС Турции.