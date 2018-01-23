Киев объяснил, как планирует взыскать деньги с «Газпрома»

Киев, 23 января. В министерстве юстиции Украины пытаются найти иностранных советников, которые бы помогли Киеву в вопросе взыскания с российской компании «Газпром» 6,4 миллиарда долларов, заявил заместитель главы ведомства Сергей Шкляр.

Шкляр заявил, что Киев будет пытаться оштрафовать «Газпром» за так называемое злоупотребление «монопольным положением» на рынке транзита газа Украины. Он напомнил, что украинские власти намерены взыскать с российского партнера 6,4 миллиарда долларов.

«Сейчас, насколько мне известно, ведется подготовка к тендеру для привлечения иностранных советников, которые собственно и будут заниматься этим вопросом за границей», — приводят его слова украинские СМИ.

Напомним, в 2015 году Антимонопольный комитет Украины выписал «Газпрому» штраф за монопольное положение на рынке. В российской компании были весьма удивлены таким поворотом событий, так как «Газпром» не ведет бизнес на территории этой страны, передавая газ «Нафтогазу».