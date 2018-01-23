Mitsubishi начнет продажи нового Eclipse Cross в России в апреле 2018 года

Москва, 23 января. Японская компания Mitsubishi начнет продажи компактного кроссовера Eclipse Cross в России в апреле этого года. Об этом во вторник заявил исполнительный директор «ММС Рус» Наоя Накамура.

Пока что эта модель доступна к продаже только в Европе. В Россию же автомобиль будут завозить из Японии. В Mitsubishi не исключают, что в будущем в РФ могут организовать сборочное производство, если Eclipse Cross будет пользоваться большим спросом среди россиян.

Машина получит 1,5-литровый турбодвигатель на 163 лошадиных сил и шестиступенчатую «механику», которая будет доступна только для переднеприводных версий. Длина кроссовера составит 4405 мм, ширина 1805 мм, а высота —1685 мм.

В Mitsubishi также отметили, что в феврале в России появятся первые модели Mitsubishi Outlander с передним приводом. Подробнее о ценах и комплектации станет известно позже.