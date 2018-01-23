Путин рассказал о готовности России поставлять ракетные двигатели в Аргентину

Москва, 23 января. Россия готова начать поставку ракетных двигателей в Аргентину, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин. Об этом глава государства сказал по итогам переговоров с президентом Аргентины Маурисио Макри.

«Роскосмос мог бы поделиться наработками по созданию космической техники, осуществлять поставки ракетных двигателей, которые являются абсолютно конкурентоспособными и до сих пор поставляются во многие страны мира, включая США», — отметил Путин.

Российский лидер также полагает, что Россия и Аргентина могут активно сотрудничать в других областях, таких как гидроэнергетика и атомная энергетика.

Напомним, что в прошлом году Путин заявлял о готовности России поставлять ракетные двигатели в Китай. Президент отметил, что Москва и Пекин тесно сотрудничают в области космических исследований.

Владимир Путин. Биография