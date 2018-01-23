Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина»

Москва, 23 января. В Министерстве культуры РФ приняли решение отозвать прокатное удостоверение у британской киноленты «Смерть Сталина», об этом заявила исполняющая обязанности директора Департамента кинематографии РФ Ольга Любимова.

Глава Общественного совета при Минкультуры РФ Юрий Поляков ранее заявил, что фильм «Смерть Сталина» не должна быть в прокате в России из-за признаков «идеологической борьбы». Он также отметил, что лента оскорбляет национальные чувства россиян.

Накануне состоялся публичный показ ленты, на котором присутствовали российские парламентарии, историки, деятели культуры, пишет ТАСС. Те, кто посмотрел картину, обратились к культурному ведомству с просьбой временно отозвать прокатное удостоверение. По словам Ольги Любимовой, Минкультуры принял соответствующее решение.