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Политика
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Спорт
Бобслеисты Кошелев и Шокшуева не будут приглашены на Олимпиаду-2018
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    Бобслеисты Кошелев и Шокшуева не будут приглашены на Олимпиаду-2018

    16:48  23 Января 2018
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    Бобслеисты Кошелев и Шокшуева не будут приглашены на Олимпиаду-2018

    Москва, 23 января. Российские бобслеисты Роман Кошелев и Юлия Шокшуева не получат от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашения для участия в зимней Олимпиаде-2018. Об этом сообщили во вторник представители Федерации бобслея России.

    «По информации, которую получила Федерация бобслея России, разгоняющие сборной команды Роман Кошелев и Юлия Шокшуева и тренер-механик Евгений Попов не получат приглашения МОК для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане», — указано в заявлении спортивной организации.

    Напомним, ранее исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин рассказал о том, что на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пхенчхане, не были приглашены саночницы Татьяна Иванова и Виктория Демченко. Однако российская сторона планирует включить спортсменов в свою заявку.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #мок #олимпиада
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