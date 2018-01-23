Бобслеисты Кошелев и Шокшуева не будут приглашены на Олимпиаду-2018

Москва, 23 января. Российские бобслеисты Роман Кошелев и Юлия Шокшуева не получат от Международного олимпийского комитета (МОК) приглашения для участия в зимней Олимпиаде-2018. Об этом сообщили во вторник представители Федерации бобслея России.

«По информации, которую получила Федерация бобслея России, разгоняющие сборной команды Роман Кошелев и Юлия Шокшуева и тренер-механик Евгений Попов не получат приглашения МОК для участия в Олимпийских играх в Пхенчхане», — указано в заявлении спортивной организации.

Напомним, ранее исполнительный директор Федерации санного спорта России Станислав Тюрин рассказал о том, что на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Пхенчхане, не были приглашены саночницы Татьяна Иванова и Виктория Демченко. Однако российская сторона планирует включить спортсменов в свою заявку.