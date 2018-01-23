Путин заявил, что Россия примет участие в саммите G20 в Аргентине
Москва, 23 декабря. Россия примет участие в саммите стран Большой двадцатки в Аргентине. Москва разделяет приоритеты аргентинского председательства в G20, сказал глава государства Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из Аргентины Маурисио Макри заявил, что Россия будет участвовать в саммите G20.
«Россия примет участие в саммите Группы двадцати, который в этом году будет проходить в Аргентине, разделяем аргентинские приоритеты в «двадцатке» и настроены на практическое взаимодействие в их продвижении», — сказал он.
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