Путин заявил, что Россия примет участие в саммите G20 в Аргентине

Москва, 23 декабря. Россия примет участие в саммите стран Большой двадцатки в Аргентине. Москва разделяет приоритеты аргентинского председательства в G20, сказал глава государства Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из Аргентины Маурисио Макри заявил, что Россия будет участвовать в саммите G20.