Путин и Макри выразили обеспокоенность в связи с ситуацией на Ближнем Востоке

Москва, 23 января. Президент России Владимир Путин и его аргентинский коллега Маурисио Макри выразили обеспокоенность из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Во вторник лидеры двух стран провели встречу в Москве.

«Президенты выразили обеспокоенность в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и отметили, что поддерживают необходимые усилия, направленные на скорейшее и мирное политическое урегулирование конфликтов в регионе путем соблюдения международного права и посредством диалога», — отмечается в заявлении по итогам переговоров Путина и Макри.

Сообщается, что лидеры России и Аргентины уверены, что урегулирование на территории региона достижимо только при условии уважения к независимости всех государств Ближнего Востока.

Напомним, ранее стало известно, что во время общения с южноамериканским коллегой президент Путин отметил, что отношения Москвы и Буэнос-Айреса успешно развиваются. Российский лидер также пригласил Маурисио Макри посетить чемпионат мира по футболу, который стартует в России 14 июня.