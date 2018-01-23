«Грудинин занимается популизмом»: эксперт оценил предложения олигарха по развитию ЖКХ

Малоизвестный олигарх Павел Грудинин, которого неожиданно для всех КПРФ выдвинула кандидатом в президенты РФ на выборах президента — 2018, дал развернутое интервью «Советской России». В нем кандидат от компартии рассуждает о состоянии отечественной экономики, промышленности и, что очень важно, о сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Традиционно эта сфера в силу ряда причин, нередко объективных, вызывает у россиян множество вопросов. Именно на этом и решил сыграть Грудинин.

«Только навязали народу принудительный сбор за капремонт, который непонятно, когда будет, а уже надвигаются новые поборы», — заявил олигарх.

Экспертное сообщество указывает, что подобного рода заявления — это чистый популизм. На протяжении десятилетий жилищный фонд не ремонтировался и постепенно изнашивался. А значит, так или иначе его придется рано или поздно ремонтировать. Средств, которые граждане платят управляющим организациям за текущий ремонт общедомового имущества, совершенно очевидно, на масштабные ремонтные работы не хватит, а потому капитальный ремонт и сбор денег на него является необходимостью.

Эксперт Общественной палаты Кировской области, член Ассоциации юристов России и руководитель АНО «ЖКХ эксперт» Андрей Воробьев в комментарии Федеральному агентству новостей прокомментировал заявление Павла Грудинина.

«Это достаточно популистское заявление. Известно, что граждане пожилого возраста традиционно выступают против капитального ремонта и считают, что эти работы должны осуществлять управляющие компании за счет тех средств, которые россияне платят за ремонт общедомового имущества. Многие саботируют работу института капитального ремонта и не платят взносы. Я думаю, высказываясь на эту тему, Грудинин хочет прощупать почву и обрести потенциальный электорат», — отметил эксперт.

Кроме того, Андрей Воробьев отметил, что граждане могут отказаться от уплаты взносов в «общий котел» и открыть так называемый спецсчет. Средства, внесенные туда, можно будет использовать для финансирования любого перечня работ. То есть люди сами могут решить, хотят ли они отремонтировать фасад или починить кровлю.

«Судебная практика показывает, что организация специального счета является приоритетом в выборе способа накопления денежных средств на капитальный ремонт», — подчеркнул руководитель АНО «ЖКХ эксперт».

Стоит также особо оговорить, что Грудинин акцентировал внимание на том, что конкретные сроки ремонта домов неизвестны. На самом деле, это не так. В субъектах РФ существуют региональные программы капитального ремонта, в которых четко прописаны сроки. Да, в тех или иных областях могут наблюдаться отставания от сроков программы, но очевиден тот факт, что институт капитального ремонта работает.

Павел Грудинин также указывает на то, что Минстрой якобы готовит законодательные поправки, которые направлены на увеличение расходов на ЖКХ со стороны граждан.

«Расходы на покупку краски и инвентаря для дворников, а также других материалов тоже могут включить в квартплату», — сказал он.

Андрей Воробьев же подчеркивает, что все эти расходы входят в плату за содержание общего имущества.

«Дополнительная плата может быть начислена только в рамках текущего ремонта», — объясняет известный юрист.

Грудинин говорит, что тарифы ЖКХ надо поставить под жесткий госконтроль. Андрей Воробьев указывает, что правительство РФ ежегодно выпускает нормативный правовой акт, который напрямую запрещает увеличение тарифов свыше указанного в нем значения. Предельный индекс может быть лишь незначительно увеличен по решению властей субъектов на местах.

Оплата же жилищных услуг не регулируется государством — граждане на общих собраниях собственником сами определяют размер тарифа.

«Управляющая компания не может самостоятельно увеличить размер платы за жилищные услуги без решения общего собрания. Если же в рамках установленного тарифа УК не выполняет те или иные работы, то существуют контролирующие органы. Кроме того, собственники всегда могут сменить управляющую организацию. Проблемы могут наблюдаться только в удаленных населенных пунктах, где ресурсоснабжающая компания является одновременно и управляющей», — заключил Андрей Воробьев.

Наконец, Грудинин заявляет, что «навести порядок [в ЖКХ] можно только при условии изменения политики государства».

Собеседник агентства считает, что действующая законодательная база достаточно жестко регламентирует работу ресурсоснабжающих и управляющих компаний. Например, руководство «ресурсников» несет уголовную ответственность за неисполнение концессионных соглашений.