«Нелюбовь» Звягинцева получила номинацию на «Оскар»

Лос-Анджелес, 23 января. Драму «Нелюбовь» российского режиссера Андрея Звягинцева номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Шорт-лист юбилейного 90-го «Оскара» был объявлен накануне в Лос-Анджелесе.

Вместе со Звягинцевым в номинацию попали картина «Квадрат» шведского режиссера Рубена Эстлунда, лауреата прошедшего Каннского кинофестиваля, а также чилийская «Фантастическая женщина», «О теле и душе» производства Венгрии, ливанская картина «Оскорбление».

Отметим, что в 2015 году фильм Андрея Звягинцева «Левиафан» также был номинирован на «Оскар». Однако тогда он остался без награды.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал огромный потенциал развития российского кино. У отечественного киноискусства не только славная история, но и, уверен, огромный потенциал развития, заявил глава государства.