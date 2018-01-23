Британцы оценили ироничную реакцию посольства РФ на заявление Картера

Лондон, 23 января. Посольство России в Великобритании с иронией отреагировало на заявление главы британского Генштаба ВС генерала Ника Картера о том, что кибервойна с РФ является «сейчас большей угрозой, чем терроризм».

«Должно быть, потому что террористы «Исламского государства»*1 были побеждены Россией?» — такой ироничный твит появился в официальном Twitter дипмиссии РФ.

Must be because ISIS terrorists have been defeated by Russia? pic.twitter.com/na127jLAWY — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) January 23, 2018

Реакцию посольства оценили британские микроблогеры. Так, один из пользователей заметил, что в руководстве Соединенного Королевства, как и в Штатах, имеются "коррумпированные клоуны".

US and UK: ruled by a gang of pathetic and corrupt clowns. — Martinus (@martinus_nllm) January 23, 2018

Другой подписчик и вовсе назвал генерала "армейским троллем", призвав посольство "не кормить его", иными словами не реагировать на провокационные заявления.

Please do not feed the Army troll. — (@Merlin_necro) January 23, 2018

Отметим, что Картер и ранее заявлял о том, что Москва якобы может начать «враждебные действия» раньше, чем кто-либо ожидает. Более того, по мнению генерала, РФ воспользуется опытом успешных боевых действий в Сирии для того, чтобы нарастить военный потенциал и поставить под угрозу безопасность Европы.

Напомним, террористическая группировка ИГ1 запрещена в России по решению Верховного суда РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.