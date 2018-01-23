Британцы оценили ироничную реакцию посольства РФ на заявление Картера
Лондон, 23 января. Посольство России в Великобритании с иронией отреагировало на заявление главы британского Генштаба ВС генерала Ника Картера о том, что кибервойна с РФ является «сейчас большей угрозой, чем терроризм».
«Должно быть, потому что террористы «Исламского государства»*1 были побеждены Россией?» — такой ироничный твит появился в официальном Twitter дипмиссии РФ.
Must be because ISIS terrorists have been defeated by Russia? pic.twitter.com/na127jLAWY— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) January 23, 2018
Реакцию посольства оценили британские микроблогеры. Так, один из пользователей заметил, что в руководстве Соединенного Королевства, как и в Штатах, имеются "коррумпированные клоуны".
US and UK: ruled by a gang of pathetic and corrupt clowns.— Martinus (@martinus_nllm) January 23, 2018
Другой подписчик и вовсе назвал генерала "армейским троллем", призвав посольство "не кормить его", иными словами не реагировать на провокационные заявления.
Please do not feed the Army troll.— (@Merlin_necro) January 23, 2018
Отметим, что Картер и ранее заявлял о том, что Москва якобы может начать «враждебные действия» раньше, чем кто-либо ожидает. Более того, по мнению генерала, РФ воспользуется опытом успешных боевых действий в Сирии для того, чтобы нарастить военный потенциал и поставить под угрозу безопасность Европы.
Напомним, террористическая группировка ИГ1 запрещена в России по решению Верховного суда РФ.
1 Организация запрещена на территории РФ.