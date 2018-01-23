Евросоюз исключил восемь стран и территорий из черного списка офшоров

Брюссель, 23 января. Совет Евросоюза принял решение исключить сразу восемь стран и территорий из черного списка офшоров, которые не сотрудничают с Брюсселем в сфере оздоровления налогообложения.

Речь идет о Барбадосе, Гренаде, Макао, Монголии, ОАЭ, Панаме, Южной Корее и Тунисе. Они были переведены в отдельную категорию юрисдикций.

«Исключение из списка было оправданным с учетом экспертной оценки обязательств, взятых этими странами для устранения недостатков», — указано в заявлении Совета ЕС.

В результате черный список сократился до девяти офшоров (Американское Самоа, Самоа, Бахрейн, Гуам, Маршалловы Острова, Намибия, Палау, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго).

Напомним, в конце декабря президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, посвященный смягчению норм валютного законодательства.