МОК утвердил список российских сноубордистов на ОИ-2018

Москва, 23 января. Глава Федерации сноуборда РФ Денис Тихомиров сообщил, что Международный олимпийский комитет утвердил весь список спортсменов-сноубордистов на зимние Игры в Пхенчхане.

Лидеры отечественной сборной по сноуборду — Вик Уайлд, Алена Заварзина и Андрей Соболев вошли в список спортсменов, допущенных МОК в ОИ-18. По словам руководителя ФСР Дениса Тихомирова, весь предоставленный на рассмотрение комитета список российской сборной был утвержден.

«У нас весь список спортсменов утвердили. Едут все, кого мы заявляли», — сказал глава федерации.

Напомним, что во время Большой пресс-конференции глава государства Владимир Путин заявил о конструктивном выстраивании отношений с МОК и ВАДА после допинг-скандала. Он отметил, что Россия будет защищать интересы своих спортсменов. Президент России призвал олимпийцев к честной конкуренции.