Идлиб: после зачистки Абу ад-Духур «Тигры» продвигаются к Аль-Фуа и Кефрайя

Идлиб, 23 января. Правительственные войска намерены деблокировать осажденные боевиками города в провинции Идлиб.

Военные источники в Сирии сообщили, что элитная бригада правительственных войск «Силы Тигра» может в ближайшее время начать наступление в направлении населенных пунктов Аль-Фуа и Кефрайя. Сейчас спецназовцы завершают зачистку периметра Абу ад-Духур от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

В данный момент передовые отряды Сирийской арабской армии отделяют от заблокированных исламистами районов около 37 километров. Ранее сообщалось, что города Кефрайя и Аль-Фуа уже несколько лет находятся в полном окружении террористов. Подкрепление, провиант и боеприпасы защитники населенных пунктов получают исключительно воздушным путем.

1 Организация запрещена на территории РФ.