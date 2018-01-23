Бондарев рассказал о создании вооружения пятого поколения на базе С-400

Москва, 23 января. Глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что на базе С-400 может быть создано вооружение пятого поколения.

По его словам, зенитно-ракетный комплекс С-400 превосходит западные аналоги по своим показателям. Ему удается определить угрозу на дальнем расстоянии, мгновенно поразить цель и обойти всевозможные средства РЭБ противника.

Кроме того, у С-400 большой модернизационный потенциал, уверен Бондарев.

«Думаю, на их базе будут создаваться вооружения пятого поколения», — завил он в комментарии агентству РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Россия может продать С-400 почувствовавшим угрозу от НАТО странам. Сирия, Ирак, Судан и Египет являются основными претендентами на покупку С-400.

Напомним, что в прошлом году глава РФ Владимир Путин заявил о готовности Москвы продать Анкаре дальнобойные зенитные ракетные системы С-400.