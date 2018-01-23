18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Реконструкцию вокзала Пермь-II планируют провести к 300-летию города
Общество
Оренбургский губернатор объяснил, почему уволил танцевавшего стриптиз министра
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Оренбургский губернатор объяснил, почему уволил танцевавшего стриптиз министра

    15:56  23 Января 2018
    193

    Виктор Тонких

    Уфа, 23 января. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг решил уволить министра лесного хозяйства Виктора Тонких и его подчиненных, которые снялись в скандальном ролике со стриптизом.

    «Решение об увольнении участников видео пришло в первые секунды просмотра. Такое поведение недостойно государственного служащего, оно нарушает все моральные нормы», — цитирует Берга пресс-служба губернатора.

    Берг отметил, что он может закрыть глаза на аналогичный поступок ульяновских курсантов, списав его на молодость и глупость, однако подобное поведение среди людей старшего возраста, которые занимают высокое положение, недопустимо.

    Ранее в соцсетях появился клип, в котором участвуют люди, похожие на Тонких и его подчиненных. Сперва они пили пиво на фоне мешка с надписью «Бюджет», затем оделись историческими персонажами и принялись танцевать стриптиз-танец у шеста.

    Автор: Геннадий Плющев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #губернатор #стриптиз #увольнение #министр #ролик #оренбургская область
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      «Нелюбовь» Звягинцева получила номинацию на «Оскар»

      17:00 23 Января 2018 1435
      Читать
      16:07
      Сегодня

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»
      14:37
      Сегодня

      Грузия получила от США противотанковые комплексы Javelin
      13:45
      Сегодня

      Человек с ружьем: от простого охотника и до президента
      13:13
      Сегодня

      Юрий Поляков: Путин — гарант стабильности курса России
      12:46
      Сегодня

      Песков ответил на заявление Климкина об украинской технике в Крыму

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 1607

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      3874

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      19607

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      38749

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4437
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07   23 Января 2018
      1607
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть вторая

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть вторая

      15:37   23 Января 2018
      102
      «Сказала мужу, чтобы вызвал скорую, но он и сам был ранен»: корреспондент ФАН побывал в Докучаевске после обстрела ВСУ

      «Сказала мужу, чтобы вызвал скорую, но он и сам был ранен»: корреспондент ФАН побывал в Докучаевске после обстрела ВСУ

      14:33   23 Января 2018
      2173
      Путин предложил новую меру дисциплинарной ответственности судей

      Путин предложил новую меру дисциплинарной ответственности судей

      13:49   23 Января 2018
      316