Оренбургский губернатор объяснил, почему уволил танцевавшего стриптиз министра

Уфа, 23 января. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг решил уволить министра лесного хозяйства Виктора Тонких и его подчиненных, которые снялись в скандальном ролике со стриптизом.

«Решение об увольнении участников видео пришло в первые секунды просмотра. Такое поведение недостойно государственного служащего, оно нарушает все моральные нормы», — цитирует Берга пресс-служба губернатора.

Берг отметил, что он может закрыть глаза на аналогичный поступок ульяновских курсантов, списав его на молодость и глупость, однако подобное поведение среди людей старшего возраста, которые занимают высокое положение, недопустимо.

Ранее в соцсетях появился клип, в котором участвуют люди, похожие на Тонких и его подчиненных. Сперва они пили пиво на фоне мешка с надписью «Бюджет», затем оделись историческими персонажами и принялись танцевать стриптиз-танец у шеста.