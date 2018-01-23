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Политика
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Украина
Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»
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    Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

    16:07  23 Января 2018
    1282

    Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

    Киев, 23 января. Свыше сотни украинских националистов вышли к зданию Конституционного суда на улице Жилянской, требуя полностью запретить русский язык на Украине. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

    Неонацисты выкрикивали в адрес русскоговорящих граждан оскорбительные слоганы, а также повесили на забор суда валенки, лапти и канистры с надписями «Боярышник для русского», напоминая о прошлогодней трагедии, когда в России несколько десятков человек отравились суррогатным алкоголем на основе настойки боярышника. Заметим, что после этой трагедии на Украине произошла еще более массовая трагедия с настойкой боярышника, когда отравились уже украинцы, но в России никому не пришло в голову смеяться над этим.

    Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

    Кроме канистр, на забор были повешены плакаты: «Украинский язык – лучший», «Русский язык для рабов», «Русский язык – язык оккупантов», «Украинский язык – наша свобода» и т.п.

    Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

    Активисты представляли партию «Свобода», которая официально представлена в украинском парламенте и лидер которой, Олег Тягнибок, регулярно и публично призывает к этническим чисткам на Украине. 

    Большая часть активистов общаться с прессой под камеры не пожелала, но без записи мужчины, называвшие себя националистами, не стеснялись заочно угрожать всем русскоговорящим гражданам Украины.

    «На русском языке говорят только враги Украины. Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык. Ни на венгерском, ни на польском, ни на русском! Никаких других языков здесь не будет! Осиновый кол вобьем в глотку всем, кто будет мешать развитию нашей родной певучей мовы! Говоришь по-русски – получи по морде! И только так победим!», - так ответил один из мужчин на просьбу о комментарии, заданной на русском языке. Впрочем, нападать на корреспондента ФАН этот активист не стал.

    Заметим, что большая часть митингующих выглядела крайне неопрятно: эти люди были одеты в грязную и зачастую даже рваную одежду, от них разило перегаром и немытым телом. Складывалось впечатление, что этих мужчин наняли за небольшую оплату, а отбор проводился среди бомжей, с 2014 года постоянно заполняющих центр киевской столицы.

    Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

    Активисты «Свободы» требуют признания неконституционным и отмена закона «Об основах государственной языковой политики», так называемого «Закона Кивалова-Колесниченко». Этот закон предусматривает возможность официальной двуязычности в регионах, где численность национальных меньшинств превышает 10 процентов. После госпереворота в 2014-м Верховная рада признала утратившим силу данный закон, из-за этого на юге и юго-востоке страны начались волнения, вылившиеся в гражданскую войну на востоке страны. В результате украинский парламент отозвал свое решение об отмене закона, но киевским властям русские граждане Донбасса и Крыма уже не поверили.

    Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

    Сегодня КСУ попытается в очередной раз выбрать своего председателя. Также в повестке дня продолжение рассмотрения закона о принципах государственной языковой политики. Возможно, итогом рассмотрения действительно станет тотальный запрет на использование русского языка. В Раде зарегистрировано несколько законопроектов о государственном языке. Один из них предлагает использовать исключительно украинский практически во всех сферах жизни, а за русский язык штрафовать.

    Автор: Денис Машкин специально для ФАН Киев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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