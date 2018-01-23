Bugatti напечатала на 3D-принтере титановые тормозные суппорты

Париж, 23 января. Французская компания Bugatti запустила проект по созданию титановых тормозных суппортов на 3D-принтере.

Гиперкары Bugatti славятся не только своей стоимостью, но и скоростью: автомобили входят в список лидеров в серийном производстве. Однако инженеры французской компании продолжают совершенствовать технологии.

На данный момент эксперты Bugatti работают над созданием суппортов новых моделей. Любопытно, что для этого задействован 3D-принтер. Известно также, что суппорты будут изготовлены из титана, который славится своей легкостью, а также способностью выдерживать самые невероятные нагрузки.

«В случае с алюминиевым аналогом, вес составляет 4,9 килограмма, а готовое титановое изделие из 3D-принтера на 2 килограмма легче», — передает «Подмосковье 360».

Bugatti presenta unos impresionantes frenos, creados en titanio y mediante impresin 3D: https://t.co/sqY6OOhRYM pic.twitter.com/C6TcZoOduR — Diariomotor (@diariomotor) January 23, 2018

Ранее президент России Владимир Путин отметил важную роль развития технологий в современной жизни. Он добавил, что вместе с этим существует и ряд угроз. По мнению российского лидера, власть над миром может получить тот, кто станет лидером в сфере искусственного интеллекта.