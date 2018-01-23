Украине газ не нужен. Колонка Олега Денежки

Премьер Украины Владимир Гройсман сделал очередное громкое заявление. По его мудрому мнению «опытного» экономиста, страна может отказаться от импорта газа. Совсем, в смысле абсолютно. Заметьте, не российского газа, а вообще любого. У них, мол, «своего газа завались». Ну или в ближайшее время будет завались. Наверное, они на газовой фабрике работают, как дядя почтальона Печкина на гуталиновой.

Удачный премьер все же Украине достался. Там вообще все сплошь профессионалы и на своем месте. Прокуратурой «рулит» инженер-электронщик Юрий Луценко, страной и армией руководит кондитер Петр Порошенко, который, кстати, болеет сахарным диабетом. То есть свою продукцию не ест, чего я и вам желаю. В то же время правительством управляет бывший директор рынка Владимир Гройсман. Пироги печет сапожник, сапоги точит пирожник. «Щука и кот», басня, Иван Андреевич Крылов. Мудрый был человек, все предвидел, как оно на Украине сложится.

И все они спецы по газу. На Украине за период с 2006 года, когда Киев в одностороннем порядке разорвал долгосрочный контракт с «Газпромом», вообще все стали знатоками. Тогда украинцы потребовали пересмотра условий контракта, и без того льготных. Контракт, заключенный в 2004 году, предусматривал фиксированную цену в 50 долларов за тысячу кубометров. И это против нынешних 250, аж до 2009 года.

И все в стране стали большими специалистами по газу. Ветеранами «газовых войн». Особенно дворники, писатели, журналисты и поэты. Поэтому не доверять словам Гройсмана нет никаких оснований. Человек, который в совершенстве овладел рыночной, точнее базарной экономикой, в газе разбирается, как кролик в морковке. Ну, может, чуть хуже, чем козел в капусте. Никаких намеков.

И я верю словам украинского премьера: Киев может отказаться от импорта газа. Как заявил глава украинского кабинета Владимир Гройсман: его страна способна в среднесрочной перспективе нарастить объемы добычи голубого топлива, и это позволит навсегда снизить цену на газ для потребителей.

Произойдет это, конечно, не сразу, как говорит Гройсман, а это дает нам понять, что премьер вовсе не популист, а реалист. И ведь нарастит достаточно быстро. Уже через три-четыре года Украина обеспечит себя газом собственной добычи полностью.

«Как только это произойдет, мы на 20-30 процентов сможем уменьшить цену газа», — обещает глава кабина.

Человек, который, будучи коммерческим директором винницкого рынка «Юность», арендную плату за торговые места безо всяких оснований только поднимал, теперь клянется цены снижать. Очень убедительно.

Конечно же, все заявления Гройсмана имеют внутренний рынок потребления. Что называется, «простому народу страны», я бы даже сказал — народонаселению. Кстати, одной из причин этого заявления стал скандал в прессе на фоне заметного волнения этого самого населения. После публикации проекта постановления правительства страны о введении нового механизма ценообразования на внутреннем газовом рынке стало ясно: понижение цен физически не предвидится. А вот повышение было ожидаемо и весьма существенно: с 1 апреля текущего года на 8,3%, до 270 долларов за тысячу кубометров против 250, которые установлены ныне.

Вообще-то, это вполне по-божески. В октябре прошлого года, согласно расчетам Минэнерго Украины, повышение должно было быть еще более существенным. Цены требовалось повысить на 17,6% — до 295 долларов за тысячу кубометров. Кстати, по требованию МВФ.

Украинцы и сейчас платят от четверти, если получают среднюю зарплату в 7000 гривен (14 тысяч рублей), до более половины своего дохода (в случае с пенсионерами). Но менеджменту «Нафтогаза» на пенсионеров плевать.

Андрей Коболев, глава госпредприятия, которое, кстати, премьер намеревается приватизировать, то есть отдать в руки частных бизнесменов, которые, как широко известно «ничого нэ крали», цинично назвал повышение цен на газ полезным для экономики. Поскольку это принесет дополнительные доходы «в пользу государства». Ну а за счет кого еще бюджету Украине повышать свои доходы? Самое ценное в стране — это простые украинцы.

Премьер Гройсман обещает к 2020 году довести внутреннюю добычу газа до 20 миллиардов кубометров, к 2035 году — до 35 миллиардов кубометров. Против 15 миллиардов метров кубических по итогам 2017 года. Если до этого в течение последних 10 лет Украина все время заявляла об отказе от импорта российского газа для внутреннего потреблениями и остро нуждалась в голубом топливе, выбиваясь из последних сил, увеличивала добычу в среднем на 3-4% в год, то теперь премьер обещает увеличить добычу аж на 30%. И это в течение ближайших двух лет — по 15% в год, и не менее 5% в год до 2035 года.

Чтобы понимать, о чем идет речь. Внутренние доказанные запасы газа в России 43,3 триллиона метров кубических. Среднегодовой рост добычи — от 0,7 до 1% в год. Украина, не входящая даже в первые 20 стран по добыче газа и занимающая там лишь 33-е место и 26-е место по доказанным запасам, имея 952 миллиарда кубических метров годных в перспективе для добычи (в 44 раза меньше, чем Россия), будет увеличивать добычу в среднем на 5% в год в течение ближайших 17 лет. Это удивительная и поразительная фантастика. Это сказка, рядом с которой все шедевры Ганса Христиан Андерсона блекнут, как выцветший ситец.

Однако эта печальная реальность разбивается об удивительный и жизнерадостный оптимизм украинских политиков. Как заверили в «Нафтогазе» в марте 2017 года, Украина находится на втором месте по добыче газа в Европе. На первом, разумеется, Норвегия. А Россия, добыча которой на 30% превышает норвежскую — это страна жестокого востока, и «Мордору» не место в Европе.

Еще более радикальными оказались некие анонимные «европейские эксперты». В 2016 году те и вовсе якобы заявили о том, что украинские запасы превышают российские и «их хватит на ближайшую тысячу лет». Размах временной перспективы внушает, и украинская пресса тут же разнесла эту радостную весть. Вот только речь шла о Крымском шельфе.

Правда, на Украине достаточно много мест добычи, учитывая невеликие ее запасы — около 350. Однако это проклятое наследие советского оккупационного режима, который на протяжении 70-80-х добывал на Украине по 65 миллиардов кубических кубометров газа в год. Но большинство этих месторождений давно уже истощены. Оставшееся залегает на глубинах ниже четырех с половиной километров и относится к категории трудноизвлекаемых.

Более того, часть из этих запасов находится… Правильно, в Донбассе и на шельфе Черного моря. Киев может с чистым сердцем, находясь в здравом уме и твердой памяти, помахать им ручкой. Вот только ни ума, ни памяти у сегодняшнего Киева нет.

Разработка же новых месторождений потребует довольно серьезных финансовых вложений на геологоразведку и, собственно, добычу. И где их взять? Правильно — внешние заимствования. В долг Украине больше никто не дает. МВФ и Европейский банк реконструкции и развития и вовсе сворачивают программы кредитования Украины, которая уже набралась свыше 70 миллиардов долларов долгов.

Что остается? Частные инвестиции. А это, скорее всего, будет на грани концессий. Украине как государству достанется лишь доля добычи. Украина имеет развитую инфраструктуру. Как для внутреннего газового рынка, так и для экспорта газа. Вот только частный инвестор наверняка будет требовать в качестве обязательного условия и продажу ему всей этой инфраструктуры. И сам будет определять внутренние цены на газ для Украины.

Именно в интересах крупных нефтегазовых корпораций, которые всерьез рассчитывали прибрать украинские ресурсы к своим честным ручкам, МВФ и требовал от Украины повышения внутренних цен. Не только на газ, кстати.

Падение цен, говорите?