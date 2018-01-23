Турция испытывает новый бронеавтомобиль, который может быть использован в Сирии

Анкара, 23 января. Турецкая армия проводит испытания нового бронеавтомобиля Hzr 4x4 Taktik.

По сообщению турецких СМИ правительственные войска завершают испытания нового бронированного автомобиля, который в ближайшее время может поступить на вооружение армии и использоваться в ходе военной операции в Сирии.

Отмечается, что броневик был испытан при помощи направленного взрыва. Машина лишилась колес, а также получила повреждение дверей, однако манекены, имитировавшие экипаж бронеавтомобиля, не пострадали.

По данным источников броневик уже в текущем году поступит в войска.

Ранее сообщалось, что сейчас Турция ведет военную операцию «Оливковая ветвь» против курдов на севере провинции Алеппо. Началом вторжения послужила провокация со стороны Белого дома, США заявили о планах по созданию «пограничных сил безопасности» из состава курдского ополчения на границе с Турцией. Анкара потребовала отменить решение о создании «новой террористической армии», после чего начала военную операцию в курдском Африне.