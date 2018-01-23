МОК не пригласил на Олимпиаду-2018 российских саночниц Иванову и Демченко

Москва, 23 января. Международный олимпийский комитет (МОК) не включил в список спортсменов, приглашенных на Олимпиаду в Пхенчхане, российских саночниц Татьяну Иванову и Викторию Демченко. Об этом журналистам сообщил во вторник исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин.

«Но мы включим их в заявку на Игры. Ждем объяснения МОК», — подчеркнул он.

Тюрин напомнил о том, что Иванова является лидером женской сборной РФ и потенциальной медалисткой. По мнению спортивного функционера, существует несогласованность в работе МОК и международных федераций.

«Не приглашать в последний момент ведущих спортсменов страны — это ужасно. Но в любом случае мы поддерживаем участие в Олимпиаде даже под нейтральным флагом», — цитирует его слова РИА Новости.

Ранее стало известно о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил до участия в Олимпиаде-2018 российских фигуристов Ксению Столбову и Ивана Букина.