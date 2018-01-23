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Россия может продать С-400 почувствовавшим угрозу от НАТО странам
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    Россия может продать С-400 почувствовавшим угрозу от НАТО странам

    15:44  23 Января 2018  /обновлено: 16:00  23 Января 2018
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    Россия может продать С-400 почувствовавшим угрозу от НАТО странам

    Москва, 23 января. Сирия, Ирак, Судан и Египет являются возможными претендентами на покупку с-400. Об этом во вторник заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности России Виктор Бондарев.

    По его словам, в числе возможных претендентов на приобретение С-400 — Сирия, Ирак, Судан, Египет.

    Бондарев пояснил, что это те страны, которые чувствует угрозу своей безопасности со стороны экстремистских организаций и «стран НАТО», передает РИА Новости.

    Глава комитета СФ также полагает, что многие государства Ближнего Востока и Северной Африки хотят купить «эти суперсовременные ПВО».

    Россия может продать С-400 почувствовавшим угрозу от НАТО странам

    Ранее глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу сообщил, что Москва подписала с Анкарой соглашение на поставку зенитных ракетных систем С-400.

    Российский министр подчеркнул, что Турция стала второй страной НАТО, закупившей системы ПВО дальнего действия российского производства.

    Россия может продать С-400 почувствовавшим угрозу от НАТО странам

    Напомним, прошлым летом глава российского государства Владимир Путин заявил о готовности РФ продать Турции дальнобойные зенитные ракетные системы С-400.

    В середине сентября 2017 года турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Анкара подписала с Москвой договор на покупку С-400 и внесла за них задаток.

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    Автор: Дана Балан
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    #путин #оборона #шойгу #ирак #египет #бондарев #судан
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