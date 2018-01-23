Выборы-2018: ЦИК рассмотрит вопрос о выделении допсредств избирательным комиссиям

Москва, 23 января. ЦИК планирует рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств региональным избирательным комиссиям на проведение будущих выборов президента России. Соответствующая информация следует из опубликованной ведомством повестки заседания.

Вопрос «О дополнительном выделении средств федерального бюджета избирательным комиссиям субъектов РФ на подготовку и проведение выборов» значится последним пунктом в проекте.

Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий лидер страны Владимир Путин будет в них участвовать как самовыдвиженец.

Отметим, что всего на проведение выборов президента было заложено более 17 млрд рублей.